Dans un entretien accordé à France 24, l'ancienne ministre de Laurent Gbagbo, Henriette Lagou, assure que "l'heure des femmes a sonné en Côte d'Ivoire". A la tête d'une coalition des partis du centre, elle réfute tout accord avec le président sortant, Alassane Ouatara, en vue de la présidentielle du 25 octobre. La candidate veut relever des "insuffisances" sur le plan économique et assure qu'elle peut bénéficier d'un "effet de surprise".
Henriette Lagou, candidate centriste : "Je sera au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025"
