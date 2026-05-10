L'avion ramenant les cinq Français évacués dimanche matin du MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, atterrit à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris. Ces cinq passagers du navire de croisière doivent être ensuite transportés à l'hôpital Bichat, à Paris, où ils doivent être placés en quarantaine durant 72 heures, le temps d'une évaluation complète. IMAGES
Hantavirus: l'avion ramenant les Français évacués du Hondius atterrit au Bourget
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