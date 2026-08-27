"Miki entre sur la scène, elle a un chapeau de cowboy", glisse une voix dans le casque porté par Saliha, une spectatrice déficiente visuelle qui fuyait les festivals avant de tester, au festival de Rock en Seine, près de Paris, un dispositif d'audiodescription la plongeant dans le concert.
Handicap: au festival Rock en Seine, des concerts en audiodescription
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