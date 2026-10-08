La transition démocratique est-elle en train de dérailler en Guinée Bissau ?
La Commission électorale annonce que "les conditions ne sont pas réunies pour organiser" les élections prévues le 6 décembre.
Guinée-Bissau : les élections menacées ?
La transition démocratique est-elle en train de dérailler en Guinée Bissau ?
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