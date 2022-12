information fournie par France 24 • 18/12/2022 à 13:15

L'Ukraine a froid et se retrouve plongée dans le noir. Victime de pénuries qui font craindre un hiver douloureux, l'Europe a peur pour son électricité et son gaz. Alors même que le pétrole retombe à un plus bas depuis le début de l’année, faut-il redouter - et c’est là tout le paradoxe - un nouveau choc énergétique ? L'analyse de Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université de Paris Dauphine.