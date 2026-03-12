Guerre en Iran : les marchés financiers asiatiques sont plus ou moins touchés ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Alors que la guerre en Iran ravive les tensions géopolitiques, les marchés asiatiques réagissent de manière contrastée. Entre prudence chinoise, volatilité énergétique et envolée de certains indices régionaux, décryptage des répercussions économiques et les enjeux stratégiques pour l'Asie avec Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.