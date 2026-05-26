Guerre en Iran : la croissance US sauvée par l'IA ?

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Malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole, l'économie américaine continue d'afficher plusieurs indicateurs solides. Croissance, emploi, consommation ou encore investissements massifs dans l'intelligence artificielle : les États-Unis envoient aujourd'hui des signaux contrastés, alors que les marchés s'interrogent sur la solidité réelle de cette dynamique. L'analyse de Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM.