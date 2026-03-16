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RDC: une ONG dénonce les rejets toxiques d'une mine de cobalt

information fournie par France 24 16/03/2026 à 21:54

Selon une ONG, la mine de Cobalt de Fungurume dans le sud de la RDC, émet depuis plusieurs années du dioxyde de souffre, gaz qui se dégage lors du traitement du minerai. L'empoisonnement qui en résulte serait responsable d'une hausse de la mortalité infantile et de nombreuses maladies respiratoire dans la région. L'ONG réclame la suspension des activités de la mine le temps d'une enquête indépendante. Le cobalt, dont la RDC est le plus gros producteur, est utilisé pour les batteries de voitures

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