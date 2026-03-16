Bernard Mure-Ravaud, champion du monde des fromagers, depuis son antre de Grenoble, déniche des fromages rares et d'exception très prisés des chefs étoilés. Une dizaine de restaurateurs primés par le Guide Michelin lui font déjà confiance.
Bernard Mure-Ravaud, le "dénicheur de fromages" des restaurants étoilés
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