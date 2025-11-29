 Aller au contenu principal
Guerre au Soudan : enquête sur l'utilisation d'armes chimiques par l'armée soudanaise

information fournie par France 24 29/11/2025 à 08:10

Des barils écrasés au sol, un nuage jaune, des travailleurs sous oxygène : dans cette enquête, la rédaction des Observateurs révèle l'usage d'un gaz toxique comme arme chimique dans la guerre civile au Soudan. Tout pointe vers l'armée soudanaise, qui aurait utilisé le chlore pour reprendre une raffinerie stratégique à la milice des Forces de soutien rapide.

