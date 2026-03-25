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Guerre au Moyen-Orient : une opportunité pour les minorités en Iran ?

information fournie par France 24 25/03/2026 à 11:26

Les Perses chiites représentent 51 % de la population en Iran. Mais les communautés azérie, kurde, baloutche ou encore arabe comptent également des millions de membres qui se sentent souvent ignorés, voire maltraités par Téhéran, que ce soit sous le régime du shah ou de la République islamique. Ces minorités ethniques pourraient jouer aujourd'hui un rôle dans le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient. Un reportage de David Gilberg.

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