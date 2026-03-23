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Guerre au Moyen-Orient : une facture qui s'envole et inquiète déjà les États-Unis et Israël

information fournie par France 24 23/03/2026 à 12:01

Alors que les opérations militaires se poursuivent, le coût du conflit grimpe à grande vitesse. Entre dépenses directes, pression sur les budgets et tensions industrielles, la soutenabilité financière de la guerre devient un enjeu central pour les États-Unis comme pour Israël.

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