Des centaines de passagers étaient bloqués mardi sur l'île indonésienne de Bali dans l'attente d'informations de leur compagnie aérienne alors que la guerre au Moyen-Orient a entraîné l'annulation de dizaines de vols.
Guerre au Moyen-Orient: des centaines de touristes bloqués à Bali
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro