Guadeloupe : quand Elon Musk fait d'un accident de la route un attentat

information fournie par France 24 09/12/2025 à 22:39

En relayant sur son réseau social X la publication d'un influenceur britannique d'extrême-droite, Elon Musk a aidé à propager une fausse information sur un fait divers à Sainte-Anne en Guadeloupe. L'accident de la route a ainsi été transformé en attentat.

