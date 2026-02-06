Guadeloupe : inquiétude autour de la hausse des accidents et délits routiers

En Guyane, 49 personnes sont mortes sur les routes l'an dernier, tandis que 1 450 permis de conduire ont été retirés pour excès de vitesse, consommation d'alcool ou de stupéfiants. Face à cette explosion des accidents et infractions routières, les autorités sont plus fermes et les sanctions plus lourdes. Le préfet a décidé de durcir le barème départemental des suspensions de permis.
