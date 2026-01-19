Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé lundi qu'une guerre commerciale, dont Donald Trump menace les Européens pour obtenir le territoire du Groenland, n'était "dans l'intérêt de personne".
Groenland: "Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne", dit Starmer
