Le plus grand porte-avions au monde, l'USS Gerald Ford, victime en mer Rouge d'un incendie "non lié aux combats" au Moyen-Orient, arrive sur la base navale de Souda, sur l'île grecque de Crète.
Grèce: Le porte-avions américain USS Gerald Ford arrive sur une base navale de Crète
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