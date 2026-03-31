C'est officiel, après six ans d'absence Céline Dion fait son grand retour sur scène à Paris avec dix concerts exceptionnels à la Défense Arena à partir du 12 septembre 2026. La diva francophone l'a annoncé lundi soir sur France 2, le jours de ses 58 ans. Dans cette chronique, Sonia Patricelli fait le point sur la bataille pour décrocher l'un des 400 000 billets qui seront mis en vente le 8 avril prochain.
Grand retour de Céline Dion à Paris : les fans se ruent sur la billetterie
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