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Glucksmann dénonce un "Etat en déliquescence"

information fournie par AFP Video 19/10/2026 à 14:19

"Si nous ne prenons pas la mesure du choc dans l'opinion française, nous aurons des lendemains politiques catastrophiques", a affirmé lundi la candidat PS à la présidentielle Raphaël Glucksmann au lendemain d'un week-end de manifestations émaillé de violences et pillages.

17 octobre
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information fournie par Boursorama 28 sept.

5 commentaires

  • 16:52

    Une nation doit être souveraine. Point barre. Nous assistons à l'échec du projet européen avec son immigration massive et sa libre circulation des personnes, des biens et marchandises ayant réduit l'humain comme simple moyen de production dans le système productiviste.

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