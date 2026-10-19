"Si nous ne prenons pas la mesure du choc dans l'opinion française, nous aurons des lendemains politiques catastrophiques", a affirmé lundi la candidat PS à la présidentielle Raphaël Glucksmann au lendemain d'un week-end de manifestations émaillé de violences et pillages.
Glucksmann dénonce un "Etat en déliquescence"
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