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Glenn Close laisse ses empreintes dans le ciment à Hollywood

information fournie par AFP Video 03/05/2026 à 10:24

L’actrice américaine Glenn Close a laissé vendredi ses empreintes dans le ciment devant le TCL Chinese Theatre à Hollywood, aux côtés de générations de légendes du cinéma.

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