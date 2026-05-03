L’actrice américaine Glenn Close a laissé vendredi ses empreintes dans le ciment devant le TCL Chinese Theatre à Hollywood, aux côtés de générations de légendes du cinéma.
Glenn Close laisse ses empreintes dans le ciment à Hollywood
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