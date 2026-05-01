Des secouristes déblaient les décombres sur le site d’une frappe israélienne sur le village d'Aïn Baal, dans le sud du Liban, près de Tyr. L'Agence nationale d’information (ANI) a annoncé la mort d’une femme et fait état de quatre blessés. IMAGES
Des secouristes déblayent les décombres après une frappe israélienne dans le sud du Liban
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