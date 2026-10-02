L'Union européenne a haussé le ton contre Washington vendredi : Bruxelles "rejette catégoriquement" une éventuelle interdiction des exportations américaines de gazole et appelle à agir de façon concertée pour contenir la flambée des prix des carburants.
Gazole : l'Europe balaie les menaces de Washington
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