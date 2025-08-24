Des Palestiniens affluent vers une cuisine caritative à Gaza, alors que l'ONU a officiellement déclaré une famine à Gaza, l'imputant à "l'obstruction systématique d'Israël", un "mensonge éhonté" selon le Premier ministre israélien.
Gaza: des Palestiniens témoignent après la famine déclarée par l'ONU
