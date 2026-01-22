Une frappe aérienne israélienne a tué le pigiste de l'AFP Abdoul Raouf Shaath et deux autres journalistes à Gaza, a indiqué l'agence de défense civile du territoire.
Gaza: Abdoul Raouf Shaath, journaliste pour l'AFP tué dans une frappe israélienne
