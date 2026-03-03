"Il n'y a aucun, aucun risque d'approvisionnement à court terme, en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence, donc ne créons pas un problème qui n'existe pas", déclare le ministre de l'Économie Roland Lescure, lors d'un micro tendu.
Gaz et essence: "Aucun risque d'approvisionnement à court terme" en France (Lescure)
