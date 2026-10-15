En Gambie le cancer du col de l’utérus reste un enjeu majeur de santé publique. À l’occasion du mois de sensibilisation aux cancers féminins, les autorités sanitaires et les associations renforcent leurs efforts pour encourager le dépistage précoce. Les précisions de notre correspondante, Aminatou Diallo.
Gambie : Le cancer du col de l'utérus, un enjeu majeur de santé publique
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