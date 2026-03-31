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Gaëtan Dussausaye (RN) : "Les Français ont soif de changement et c'est le RN qui l'incarne"

information fournie par France 24 31/03/2026 à 21:05

La course à la présidentielle est lancée et deux sondages donnent le RN perdant face à Édouard Philippe au second tour. Gaëtan Dussausaye, député des Vosges et porte-parole du RN, estime malgré tout que "le RN est en pole position pour l'emporter". Il sera aussi question de l’état de la démocratie après les municipales : certains maires sortants ont été hués et insultés et le maire de Saint-Denis va porter plainte pour racisme.

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1 commentaire

  • 21:32

    le RN incarne surtout la soumission de la France à Poutine. Zéro souveraineté française avec ce parti.

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