La colère agricole gronde de nouveau en France. Entre abattages sanitaires contestés, avenir incertain de la PAC et accord UE-Mercosur controversé, les agriculteurs dénoncent une accumulation de crises.
France: la colère agricole refait surface
