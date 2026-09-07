La France et la Corée du Sud vont investir un milliard d'euros dans les cinq prochaines années pour soutenir "la filière de l'image", a affirmé lundi le président Emmanuel Macron en ouvrant, à Saint-Paul-de-Vence (sud), le sommet international Lumière consacré à l'avenir du cinéma.
France et Corée du Sud: un milliard d'euros pour soutenir la filière de l'image
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