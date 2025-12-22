Le Maroc a peiné mais a malgré tout lancé sa Coupe d'Afrique des nations par une victoire contre les Comores 2 à 0 dimanche soir lors du match d'ouverture à Rabat.
Football: le Maroc lance sa CAN par une victoire face aux Comores
