Le Ballon d’Or, la plus convoitée et prestigieuse des récompenses individuelles du football, a fait son entrée mardi au musée Grévin à Paris. "C'est la première fois dans l'histoire du musée qu'on inaugure un objet à la place d'un personnage", précise Yves Delhommeau, directeur du Musée Grévin.
Football: le Ballon d'Or entre au Musée Grévin
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