L'Espagne a remporté dimanche la deuxième Coupe du monde de son histoire en dominant en finale l'Argentine 1-0 après prolongation au MetLife Stadium d'East Rutherford, près de New York.
Football: l'Espagne championne du monde en battant l'Argentine 1 à 0
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