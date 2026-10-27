L'attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane, auteur d'une saison 2025/2026 prolifique sur le plan statistique, a été sacré Ballon d'Or 2026, lundi à Londres.
Football : l'Anglais Harry Kane désigné Ballon d'Or 2026
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