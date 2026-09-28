Trois jours à peine après un baptême du feu réussi en Turquie, Zinédine Zidane, privé de son atout maître Kylian Mbappé, va passer son premier gros test à la tête de l'équipe de France en se frottant à la Belgique, quart de finaliste du Mondial-2026, lundi à Bruxelles.
Foot: premier vrai test en Belgique pour les Bleus de Zidane
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