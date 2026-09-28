Deux ans avant les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français évoque ses ambitions pour le para-sport après le tournant des Jeux de Paris 2024. Sur le plan sportif, l'objectif est clair : atteindre le top 5 des nations après une 8ème place au tableau des médailles il y a deux ans.
Jeux Paralympiques : "le top 5 des nations, notre objectif en 2028" déclare Marie-Amélie Le Fur
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