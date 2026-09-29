"Notre message est très clair. Le gouvernement a 48 heures pour revoir en profondeur son projet de budget", déclare la numéro un de la CGT Sophie Binet au départ de la manifestation parisienne des fontionnaires pour protester contre le recul du pouvoir d'achat et demander davantage de moyens.
Fonction publique: "le gouvernement a 48H pour revoir son projet de budget" (Binet)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro