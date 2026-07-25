L'incendie qui sévit en Gironde depuis mercredi a conduit "à évacuer au cours de la nuit 57.000 personnes", déclare la préfète de Gironde Sophie Brocas. "Ce qui porte le total des personnes que nous avons évacuées pour protéger les vies, puisque c'est notre première priorité, depuis mercredi à 167.000 personnes", ajoute la représentante de l'État.
Feu en Gironde: 57.000 évacuations dans la nuit et 167.000 depuis mercredi (préfète)
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