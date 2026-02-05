Deux mois après la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RD Congo, Félix Tshisekedi est de retour à Washington. Le président congolais y a notamment rencontré Marco Rubio, pour faire le point sur l'application des textes. Au Nigeria, Bola Tinubu déploie l'armée dans l'ouest du pays après une attaque qui a fait plus de 160 morts. Et nous décryptons l'AGOA, un accord commercial entre les États-Unis et une trentaine de pays africains - prolongé par Donald Trump pour un an.
Félix Tshisekedi à Washington : les accords de paix RDC - Rwanda "stagnent" (baromètre)
