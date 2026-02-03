Shein, l'un des plus grands détaillants de mode au monde, a connu une ascension fulgurante, qui n'a pas été sans polémiques. Depuis des années, des ONG militant pour les droits humains dénoncent des violations du droit du travail dans les usines de ses fournisseurs. Enquête de nos correspondants en Chine, Eudeline Boishult et Jan Camenzind Broomby.
Fast-fashion : au cœur de la machine Shein, en Chine
