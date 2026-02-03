 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fast-fashion : au cœur de la machine Shein, en Chine

information fournie par France 24 03/02/2026 à 11:12

Shein, l'un des plus grands détaillants de mode au monde, a connu une ascension fulgurante, qui n'a pas été sans polémiques. Depuis des années, des ONG militant pour les droits humains dénoncent des violations du droit du travail dans les usines de ses fournisseurs. Enquête de nos correspondants en Chine, Eudeline Boishult et Jan Camenzind Broomby.

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP Video 02 févr.
1
3

A Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs

information fournie par AFP 02 févr.
4

Du château fort au laboratoire, une archéologue sonore ressuscite le passé

information fournie par AFP 02 févr.
1
5

Ukraine: des habitants de Kiev se réfugient dans le métro lors d'attaques aériennes

information fournie par AFP Video 10:21
6

Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention

information fournie par AFP 12:53
3
7

Espoirs à Gaza avec la réouverture de Rafah

information fournie par AFP Video 02 févr.
8

L'Iran se prépare à des pourparlers sur le nucléaire avec Washington

information fournie par AFP 07:29
17
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Contrat du groupe français Capgemini avec l'ICE : le gouvernement demande des comptes

information fournie par France 24 28 janv.
3

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
4

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
5

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
6

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
7

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
4

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
5

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
6

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
7

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
8

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank