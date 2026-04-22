La situation dans le détroit d’Ormuz reste très opaque à tel point que toutes sortes d’informations circulent sur les réseaux sociaux. Certains internautes affirment ainsi que les Iraniens auraient ciblé la flotte américaine. Il s’agit en fait d’un montage mélangeant images d’archives et intelligence artificielle.
Fake news dans le détroit d’Ormuz : attention à ces vidéos censées illustrer le conflit
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