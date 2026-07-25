Décollage de la mégafusée Starship, conçue par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, pour de futures missions vers la Lune et Mars. Pour son 13e vol d'essai, le mastodonte métallique de 124 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble d'environ 40 étages, s'élance dans le ciel au début de la soirée au Texas, enveloppé dans un épais nuage de fumée. Il s'agit du premier test réalisé depuis l'entrée en Bourse record de l'entreprise en juin. IMAGES
Nouveau test de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en bourse de SpaceX
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