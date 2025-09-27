Environ 400 motards défilent sur l'avenue Foch à Paris en direction de la porte Dauphine, à l'appel de la Fédération des motards en colère (FFMC), pour protester contre l'extension des zones à faibles émissions (ZFE) qui doivent limiter la circulation des véhicules les plus polluants dans les métropoles.
Extension des zones à faibles émissions: des motards protestent à Paris
