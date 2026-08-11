L'arrivée massive de méduses a contraint EDF à arrêter trois réacteurs sur six de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus grande d'Europe occidentale. La présence de méduses dans la région est régulière, mais il y a de plus en plus de signalements de grands bancs, en raison notamment de la température des océans qui augmente à cause du réchauffement climatique. IMAGES
Nucléaire: l'arrivée massive de méduses fait fermer trois réacteurs à Gravelines
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