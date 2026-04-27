L'Éthiopie a acceuilli son premier combat de MMA. L'évènement a rassemblé près de 10 000 spectateurs au musée de la victoire d'Adwa, à Addis Abeba. En thiopie, les sports de combat attirent de plus en plus de monde.
Éthiopie : un combat de MMA rassemble près de 10 000 spectateurs
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