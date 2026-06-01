En Ethiopie, 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi pour les législatives. Le scrutin s’annonce sans suspense, le Parti de la Prospérité (PP) du Premier ministre sortant Abiy Ahmed, candidat à sa propre succession, fait figure de favori. Au pouvoir depuis 2018, Abiy Ahmed est critiqué pour son autoritarisme et sa répression des voix dissidentes. Lui vante son bilan et son "projet corridor". Il compte transformer l'Ethiopie en "Dubaï de l'Afrique". Depuis 2024, Addis-Abeba et d'autres villes sont en pleine modernisation.
Ethiopie : Addis-Abeba se transforme... Une modernisation à marche forcée
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