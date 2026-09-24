Les positions des chaînes CBS et Fox News sont vides à Joint Base Andrews, près de Washington, après la décision des grandes chaînes américaines de suspendre leur participation au pool télévisé de la Maison Blanche, en réaction à l'exclusion de CNN par Donald Trump. CNN, MS NOW et Politico ont été bannis de la Maison Blanche par le président américain, qui les accuse de diffuser de "fausses informations".
États-Unis: les positions de CBS et Fox News vides après la suspension du pool télévisé
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