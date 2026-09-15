Le gouvernement de Donald Trump a abrogé lundi des limites d'émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques, nouveau coup dur porté aux réglementations visant à lutter contre le changement climatique.
États-Unis: le gouvernement abroge les limites d'émissions polluantes des centrales électriques
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro