Un an après le retour au pouvoir de Donald Trump, Louise Dupont revient sur le rapport paradoxal et conflictuel qu'entretient le Président américain avec la culture et les arts. Nominations controversées à Hollywood, offensive contre les politiques de diversité, reprise en main symbolique du Kennedy Center : le président américain entend reprendre le contrôle du récit culturel américain. Face à cette pression, artistes et institutions s’organisent, entre prises de position publiques et mobilisation pour la liberté d’expression.
États-Unis : la culture américaine face à Donald Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro