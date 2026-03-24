Les Cubains, qui, historiquement, bénéficiaient d'un traitement différent de celui des autres immigrés, n'ont pas été épargnés dans la lutte de l'administration Trump contre l'immigration illégale aux États-Unis. Le gouvernement a suspendu des programmes de protection temporaire et mis fin à la réunification familiale, exposant des milliers de personnes arrivées légalement à l'expulsion vers un pays que les États-Unis étouffent sous des sanctions et vivant au rythme des coupures d'électricité.
États-Unis : des milliers d'immigrés cubains arrivés légalement craignent l'expulsion
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