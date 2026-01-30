Un homme en costume de Batman exige des mesures de la ville de Santa Clara contre la police américaine de l'immigration (ICE), avant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain.
Etats-Unis: "Batman" interpelle un conseil municipal au sujet de la police de l'immigration
